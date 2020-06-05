السني: الليبيون سيجلسون قريبا ويتصالحون

نشر مندوب حكومة الوفاق الليبية لدى الأمم المتحدة طاهر السني تغريدات على "تويتر"، أكد فيها أن "الليبيين سيجلسون قريبا معا ويتصالحون".

وقال السني: "نبارك اليوم نصرنا. اليوم تتحرر ترهونة وتنتهي رسميا مغامرة مهووس السلطة، وبصمود طرابلس وتضحيات الأبطال ينكسر مشروع العسكرة والثورات المضادة في المنطقة".

نبارك اليوم نصرنا ، اليوم تتحرر ترهونة وتنتهي رسمياً مغامرة مهووس السلطة، وبصمود طرابلس وتضحيات الأبطال ينكسر مشروع العسكرة والثورات المضادة في المنطقة. فكم من أرواح ازهقت وكم من ساعات صفر وفتح مبين أعلنت؟ تذكروا يا من راهنتم على المعتدي أننا قبل عام كنا نستعد لمؤتمر وطني يجمعنا pic.twitter.com/xzAFZyckxN — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) June 5, 2020



وأضاف: "قريبا سنجلس معا شرقا غربا شمالا وجنوبا، وسنتحاور ونتصالح ونتسامح. قريبا نطوي صفحة الماضي ويلتم الشمل".

وتابع: "أدعو الجميع وبالأخص الشباب منا، أن يتعلموا من دروس الماضي، وألا يسمحوا أن يتحكم في إرادتهم سياسي أو تاجر حرب".

قريباً سنجلس معاً شرقاً غرباً شمالاً وجنوباً،سنتحاور ونتصالح ونحاسب ونتسامح، قريباً نطوي صفحة الماضي ويلتم الشمل،لذا أدعو الجميع وبالأخص الشباب منّا أن يتعلموا من دروس الماضي،وألا يسمحوا أن يتحكم في ارادتهم سياسي أو تاجر حرب،حان وقتنا لبناء أساس دولتنا وعودة عزة بلادنا وكبريائنا — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) June 5, 2020

وشدد على أنه حان الوقت لبناء أساس الدولة الليبية وعودة عزتها.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الخميس، عن استعادتها السيطرة على كامل الحدود الإدارية لمنطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مؤخرا، أن حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" وافقا على استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، غير أن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج صرح الخميس من أنقرة بأنه "لن يعطي حفتر فرصة للتفاوض".

المصدر: RT + وكالات