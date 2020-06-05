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السني: الليبيون سيجلسون قريبا ويتصالحون

أخبار العالم العربي

السني: الليبيون سيجلسون قريبا ويتصالحون
Reuters Ismail Zetouni
مقاتلون تابعون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس
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نشر مندوب حكومة الوفاق الليبية لدى الأمم المتحدة طاهر السني تغريدات على "تويتر"، أكد فيها أن "الليبيين سيجلسون قريبا معا ويتصالحون".

وقال السني: "نبارك اليوم نصرنا. اليوم تتحرر ترهونة وتنتهي رسميا مغامرة مهووس السلطة، وبصمود طرابلس وتضحيات الأبطال ينكسر مشروع العسكرة والثورات المضادة في المنطقة".


وأضاف: "قريبا سنجلس معا شرقا غربا شمالا وجنوبا، وسنتحاور ونتصالح ونتسامح. قريبا نطوي صفحة الماضي ويلتم الشمل".

وتابع: "أدعو الجميع وبالأخص الشباب منا، أن يتعلموا من دروس الماضي، وألا يسمحوا أن يتحكم في إرادتهم سياسي أو تاجر حرب".

وشدد على أنه حان الوقت لبناء أساس الدولة الليبية وعودة عزتها.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الخميس، عن استعادتها السيطرة على كامل الحدود الإدارية لمنطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مؤخرا، أن حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" وافقا على استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، غير أن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج صرح الخميس من أنقرة بأنه "لن يعطي حفتر فرصة للتفاوض".

المصدر: RT + وكالات

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