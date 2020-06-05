السودان: 90% من إصابات كورونا في الخرطوم

أعلن المدير العام في وزارة الصحة بالسودان حمدان مصطفى اليوم الجمعة، أن 90% من مصابي كورونا في البلاد، قد سجلوا في العاصمة.

وقال في تصريحات صحفية، إن "الوضع الصحي بالخرطوم خاص، ولذلك بدأت الترتيبات مبكرا للحد من انتشار وباء كورونا، ولكن عدم الالتزام وعدم اعتراف المواطنين بالمرض خلق إشكالات عديدة".

وأضاف، أن "البلاد تعاني من انهيار النظام الصحي"، وأن "اكتشاف وتسجيل حالات كثيرة لهذا الوباء يعد مؤشرا إيجابيا للحد من انتشاره لعدم وجود علاج له، مع ارتفاع مستوى توقع الإصابة من خلال عدد الحالات التي اتصلت بمركز الوبائيات".

وأشار إلى أن "عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين".

وقال: الصحة مسؤولية الجميع مع وجود سياسات واضحة وقوانين تطور النظام الصحي من المركز الصحي في الأحياء إلى المستشفى، وتحمي الكادر الطبي والأطباء، وأكد أن قرار إغلاق المستشفيات يتحمل الجميع في الحقل الصحي تبعاته.

المصدر: "الراكوبة"