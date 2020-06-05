العراق.. مقتل عنصر من "داعش" وإصابة ثان حاولا حرق المزارع وقتل المزارعين

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق اليوم الجمعة، مقتل عنصر من "داعش" وإصابة ثان أثناء محاولتهما إحراق مزارع الحنطة، وقتل مزارعين بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكر بيان للحشد، أن "قوة من اللواء 15 في الحشد الشعبي (قوة المدرعات) تمكنت من إحباط هجوم داعشي غادر لحرق مزارع الحنطة وأليات الحصاد وقتل المزارعين ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي والجيش العراقي في قاطع تلول الباج غرب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "القوة تمكنت من قتل عنصر داعشي وإصابة آخر من المهاجمين"، مبينا أن "القوة المهاجمة تمكنت من سحب عنصرها الجريح".

وأشار البيان إلى أن "ملاحقة المجموعة الإرهابية المهاجمة، مستمرة".

المصدر: RT