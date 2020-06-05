الأردن.. تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الجمعة عن تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 784.

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وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أن 16 من الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيات غير أردنية إضافة إلى حالة لأردني قادم من قطر، وحالتين من جنسية عربية قادمتين من اليمن.

وحسب البيان، فإنه تم تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم، كما تم إجراء 3414 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 213815.

وذكر البيان أنه اعتبارا من يوم غد السبت، سيبدأ تنفيذ خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" والذي يتم اعتماده في حال تسجيل أقلّ من 10 إصابات محلية لمدة سبعة أيام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 0,5% - 1%.

موجز إعلامي حول فيروس #كورونا المستجد COVID-19 في #الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجلpic.twitter.com/LVcEPGDmaG — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) June 5, 2020

وفتحت المساجد في الأردن أبوابها أمام المصلين اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، مع انتشار آلاف من رجال الشرطة لفرض القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي.

المصدر: RT + وكالات