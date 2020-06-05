الجزائر.. استقالة طبيب بسبب خلاف مع مدير مرآب سيارات تثير جدلا

أثار ناصري عمار المختص في الأشعة في مستشفى مدينة خنشلة شمال شرقي الجزائر جدلا كبيرا بتقديم استقالته بعد خلاف طويل مع مدير مرآب للسيارات.

وأشار كثيرون إلى تداعيات خطيرة لهذا الحادث لما يقدمه الطبيب من خدمات كبيرة لمرضى السرطان منذ سنوات وحاليا لمرضى كوفيد-19.

بدأ الخبر يلقى رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد حوادث متكررة مع الكادر الطبي ووفاة طبيبة حامل عقب رفض مديرها منحها إجازة، وتم تكريمها من ضمن الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا، بوسام استحاق وطني أمس من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

المصدر: RT