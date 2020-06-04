مفكر سياسي مصري: السودان غير موقفه في أزمة سد النهضة

قال المفكر السياسي المصري المعروف مصطفى الفقي، إن السودان تبنى موقفا مغايرا في أزمة سد النهضة وتحول تماما، لأنه يخدم مصالحه، وأن التعنت الإثيوبي استفز أطرافا كثيرة.

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وأوضح الفقي في حديث متلفز أن موقف المفاوض المصري أصبح أكثر قوة عما كان عليه في مفاوضات سد النهضة.

وتابع: "الآن هناك تحول في الموقف السوداني، وهو تحول موضوعي يصب في مصلحة السودان بالدرجة الأولى ومصلحة مصر".

ولفت الفقي إلى أن "مصر لم تتعامل بالعنصرية تجاه أي دولة إفريقية، وإثيوبيا تتحدث عن إرث استعماري تخلصنا جميعا منه".

وكان السودان قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، طالب فيها الالتزام بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

كما طالب السودان في رسالته بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على ضرورة الامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات بشأن السد.

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

يذكر أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية