السراج: سنواصل الكفاح حتى القضاء على العدو ولن نعطي حفتر فرصة للتفاوض

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج اليوم الخميس عن رفض حكومته التفاوض مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وتعهد السراج أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"مواصلة الكفاح حتى القضاء على العدو تماما"، وقال إن "مجرم الحرب" حفتر ليس شريكا في عملية سياسية، مضيفا: "لن نعطيهم فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة".

وشدد السراج على أن "المعركة لا تزال مستمرة"، وأبدى عزم حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات على بسط سيطرتها على كافة الأراضي الليبية، مضيفا: "لا تنازل عن تطبيق العدالة والقانون لمحاسبة كل من اقترف جرائم بحق الليبيين".

وطالب الدول الداعمة لحفتر بـ"كف أيديها عن ليبيا" وخاطبها بالقول: "رهانكم قد خسر والتاريخ لن يرحم".

وشكر السراج تركيا على "وقوفها إلى جانب ليبيا والدفاع عن الشرعية فيها"، معربا عن تطلعه إلى "عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا".

وجاء هذا التصريح بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن موافقة حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" على استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات