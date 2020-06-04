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السعودية: ترحيل أي مقيم لا يلتزم بالكمامة وغيرها من الإجراءات

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السعودية: ترحيل أي مقيم لا يلتزم بالكمامة وغيرها من الإجراءات
AFP
أرشيف
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قررت الحكومة السعودية بشكل رسمي، إبعاد (ترحيل) أي مقيم لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة التي تقتضي ارتداء الكمامة في جميع الأماكن، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على حسابه في"تويتر"، قرارا يقضي بأن أي مقيم يخالف تعليمات ارتداء الكمامة، وترك مسافة (التباعد الاجتماعي)، أو يرفض قياس درجة حرارته عند دخول مقرات القطاع العام والخاص، يبعد فورا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه.

والعقوبة هي غرامة مالية قدرها ألف ريال.

وسجلت السعودية حتى صباح الخميس، 91 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها وفاة 579 شخصا.

المصدر: وكالات

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