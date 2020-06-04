السودان.. 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 5499، بعد تسجيل 189 إصابة جديدة، بالإضافة إلى توثيق 7 حالات وفاة جديدة منذ بدء الجائحة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان صحفي إن إجمالي ضحايا "كوفيد 19" بلغ 314، مضيفة أن عدد المتعافين وصل إلى 1711 بعد شفاء 86 حالة.

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وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع "فيسبوك".

وأعلن عدد من ولايات السودان تمديد فترة حظر التجوال داخل مدنها وأبرزها ولاية النيل الأبيض، والولاية الشمالية.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية، عمر قمر الدين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم دعما للسودان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح قمر الدين بأن أول طائرة للمساعدات الأوروبية للبلاد ستصل في العاشر من يونيو الحالي.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي، لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها، لمكافحة جائحة كورونا.

المصدر: RT + وكالات