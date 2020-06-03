خبير عسكري لـ RT: المفاوضات بين "الوفاق" وحفتر تتطلب إجراءات بناء ثقة وآليات رقابة

اعتبر الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب ، أن المفاوضات بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، تتطلب إجراءات بناء ثقة وآليات رقابة.

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وفي تصريحات خاصة لـRT، قال الخبير إن الوصول لوقف إطلاق النار يتطلب إجراءات بناء الثقة، ويجب أن تشمل آلية للتفاوض العسكري وآليات للرقابة والتحقيق.

وأوضح أن آلية "5+5" الخاصة بالتنسيق العسكري غير كافية دون باقي العناصر. وتابع أن اللجان العسكرية، إذا نجحت في بناء آلية مقبولة وقابلة للتطبيق، تتحول إلى تفاوض سياسي يصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وصولا إلى هدنة طويلة لحين الدخول في مسار سياسي ودستوري.

وأشار إلى أنه بدون الاستعداد للوصول إلى التسوية السياسية السلمية، يصبح وقف إطلاق النار فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الكفاءة القتالية وعودة الصراع.

وأضاف اللواء راغب أنه إذا نجح وقف إطلاق النار ربما يكون مقدمة لتجميد الصراع وبقاء حالة الانقسام مع التمهيد لقبول الوضع، على غرار حالة شطري الجزيرة القبرصية، إذ لا يبدو في الأفق أن طرفي الصراع وصلا إلى "لحظة الحقيقة"، وأن لديهما الاستعداد والرغبة في حل الصراع على طاولة المفاوضات.

ناصر حاتم

المصدر: RT