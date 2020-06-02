قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن العثور على جثث 48 مقاتلا من جيش حفتر بعد معارك جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، العثور على 48 جثة لعناصر من "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده خليفة حفتر، بعد المعارك الأخيرة جنوب طرابلس.

وقال العقيد الطيار محمد قنونو، المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" التي تنفذها قوات حكومة الوفاق لصد هجوم "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة، في بيان: "المدفعية الثقيلة للكتيبة المدفعية 307 تنجح في تدمير وإبادة سرية هاون لمليشيات حفتر الإرهابية بمثلث القيو بمحور وداي الربيع".

وأضاف قنونو: "قواتنا البطلة أحصت 48 جثة للعناصر الإرهابية تركتها الفلول الهاربة خلفها قبل فرارها من ميادين القتال".

وختم بالقول: "تعليماتنا لأبطالنا الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية واتباع التدابير الاحترازية اللازمة عند جمع الجثث تجنبا للإصابة المحتملة بفيروس كورونا".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية إلى الهدنة، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، تستمر في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس أعمال قتالية عنيفة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة و"الجيش الوطني الليبي"، الذي تراجع في الأيام الماضية من عدة مواقع هامة سيطر عليها منذ إطلاق الزحف على المدينة في 4 أبريل 2019.

المصدر: RT