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تركيا تنشر خريطة "لحقولها الجديدة" شرق المتوسط

أخبار العالم العربي

تركيا تنشر خريطة
Reuters MURAD SEZER
سفينة تنقيب تركية تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط (أرشيف).
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نشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، خريطة تظهر "الحقول الجديدة" شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة فيها.

ونشر المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، تشاغطاي أرجياس، تغريدة عبر موقع "تويتر" أرفقها بخريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة.

وذكر أرجياس أن تركيا أبلغت الأمم المتحد بالترسيم الجديد للحدود البحرية للبلاد، مضيفا أن شركة البترول التركية "TPAO" طلبت رخصة جديدة للاستكشاف والخفر في الحقول التي تقع في هذه المياه.

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وسبق أن تقدمت أنقرة، بطلب للأمم المتحدة لحصول هذه الشركة على رخصة التنقيب في حقول إضافية ضمن "الجرف القاري التركي" شرقي البحر المتوسط.

وقد وقعت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر 2019 في اسطنبول بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج.

وتقول تركيا إن الاتفاق يعطيها الحقوق على منطقة اقتصادية خالصة ممتدة من ساحلها الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي، الأمر الذي يعارضه بشدة كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل.

المصدر: RT

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