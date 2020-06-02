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القوى العاملة المصرية: الكويت تمنح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات لمدة 3 شهور

أخبار العالم العربي

القوى العاملة المصرية: الكويت تمنح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات لمدة 3 شهور
مصراوي
سفارة مصر لدى الكويت
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تلقى وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت، مفاده بأن الحكومة الكويتية منحت إقامة مؤقتة لكل أنواع الإقامات لمدة 3 أشهر.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم سعد الدين، أن التقرير الذي أرسله إلى الوزير المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أفاد بأن وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أنس خالد ناصر الصالح، أصدر قرارا نص في مادته الأولى على "جواز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول، والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من أول يوينو بحد أقصى لمدة 3 شهور، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 31 أغسطس 2020".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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