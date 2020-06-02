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صحيفة: حجز ممتلكات وزير دفاع جزائري أسبق

أخبار العالم العربي

صحيفة: حجز ممتلكات وزير دفاع جزائري أسبق
AFP THOMAS COEX
وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار
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أصدر قاضي محكمة بالجزائر العاصمة قرارا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.

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وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار، منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.

وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد، خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.

ويوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينات.

المصدر: liberte-algerie.com

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