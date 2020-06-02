المسماري يكشف عن شكوك بشأن "سفينة شحن تركية في رحلة مريبة"!

أعرب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة حفتر) عن شكوك بشأن سفينة شحن تركية قال إنها رصدت في رحلة مريبة إلى ليبيا ويشتبه في أنها نقلت دبابات.

وكتب المسماري على صفحته في "الفيسبوك" أن سفينة شحن تركية مملوكة تعود لشركة تركية حكومية باسم "CIRKIN"، غادرت اسطنبول يومي 20 و21 مايو، ووصلت إلى ميناء مصراتة صباح يوم 28 مايو.

ورأى أن المريب في الأمر يتمثل في "تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها"، علاوة على رصد موقع مختص على "تويتر" بتاريخ 29 مايو بعد وصول السفينة بيوم "مغردين يشكرون تركيا على إرسال دبابات M60".

وتابع المتحدث العسكري الليبي أن مغردين "نشروا صورة لشاحنة بالقرب من مصراته تحمل آلية عسكرية تبدو دبابة".

وروى المسماري ما رأى أنها أدلة أخرى، من بينها أن مغردين وجهوا الشكر إلى قطر على إرسالها دبابات أم- 60.

المصدر: RT