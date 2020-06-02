محافظة دمشق تنفي عودة بعض الأنشطة للعمل

نفت محافظة دمشق ما أشيع بخصوص إعادة افتتاح النوادي الرياضية والمسابح وصالات المناسبات، مؤكدة أن المحافظة تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت مديرة الإعلام في محافظة دمشق، ريم العبدو، عدم صدور أي قرار من المحافظة بخصوص إعادة افتتاح النوادي الرياضية والمسابح وصالات المناسبات حتى تاريخ أمس الاثنين، وأكدت أن المحافظة تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

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وبينت العبدو في تصريح خاص لـ"الوطن" أن محافظة دمشق تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المكلف بمتابعة التصدي لوباء كورونا.

يذكر أن الحكومة وافقت أمس على المعايير التي حددتها وزارة السياحة لعمل المنشآت السياحية بجميع أنواعها، بما فيها المنتزهات والمطاعم، وفق الاشتراطات والمعايير المحددة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم "الأراكيل"، حفاظا على الصحة العامة، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى لهذا النشاط بعد شهر.

المصدر: الوطن أون لاين