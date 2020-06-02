تسيير الدورية الروسية-التركية الـ14 على طريق "M4" في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأربعاء، ان القوات الروسية والتركية سيرّت الدورية المشتركة الـ14 على الطريق الدولي "M 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان المركز: "وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو، في الـ5 مارس الماضي، جرى يوم 2 يونيو، تسيير الدورية الـ14، الروسية التركية المشتركة على قسم من الطريق السريع M 4 في منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي تربط حلب باللاذقية"​​​.

يشار إلى أن مدرعتين من طراز "82A" وسيارة مدرعة من طراز "تيغر"، شاركتا في الدورية المشتركة من الجانب الروسي، وجرى مراقبة حركة الرتل المشترك من الجو من خلال طائرات مسيرة تابعة للقوة الجو- فضائية الروسية.

هذا ولم يتم الإعلان عن وقوع حوادث خلال سير الدورية المشتركة.

وكانت الدورية الأولى المشتركة بين الجانبين الروسي والتركي قد جرى تسييرها في الـ15 مارس الماضي.

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 سبتمبر 2018، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجرت في مارس الماضي في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتبارا من ليل 5 مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي M 4 بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 مارس.

المصدر: وكالات