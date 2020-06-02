لبنان يفتح مؤقتا حدوده مع سوريا

أعلنت السلطات اللبنانية إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا عبر معبري المصنع والعبودية، اليوم الثلاثاء ويوم الخميس القادم، فقط للرعايا اللبنانيين في سوريا الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، بيانا جاء فيه:

"استنادا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/05 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخ 2/6/2020 و4/6/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".

وكانت الحدود قد أغلقت بين البلدين على خلفية جائحة فيروس كورونا، كإجراء احترازي لمكافحة انتشاره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام