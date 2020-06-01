قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا (فيديو)
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هز انفجار عنيف الاثنين مدينة جنديرس في منطقة عفرين السورية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
وذكرت مصادر محلية لـ RT أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون أن يتم تحديد العدد أو حجم الأضرار في الممتلكات. وتقع جنديرس في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.
وتشهد المنطقة اشتباكات من حين لآخر، حيث قتل الأسبوع الماضي 5 مدنيين جراء تواصل الاقتتال بين الفصائل المسلحة في عفرين، والذي أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين.
أسامة يونس
المصدر: RT