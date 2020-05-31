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العراق يقبض على عنصر من "داعش" حاول التسلل من سوريا (صورة)

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العراق يقبض على عنصر من
القبض على "داعشي" حاول دخول العراق بعد هروبه من مخيم الهول في سوريا
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" قرب الشريط الحدودي مع سوريا.

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وذكر بيان للمديرية أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء 66 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا أثناء محاولته التسلل".

وأضاف: "تم ضبط بندقية بحوزة الملقى القبض عليه وهي من نوع كلاشينكوف مع مخازن عتادها ورمانة يدوية"، مبينا أنه "أحد الارهابيين الذين يسكنون في مخيم الهول بسوريا حتى اللحظة".

المصدر: RT

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