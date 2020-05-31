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وزير الصحة التركي: 839 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

استمرار ارتفاع أعداد المتوفين بكورونا في العراق

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استمرار ارتفاع أعداد المتوفين بكورونا في العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
أخذ عينات دم للكشف عن مصابين بفيروس كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان صحفي، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و260 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكدت شفاء 46 حالة.

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ولليوم الثاني على التوالي يشهد العراق تسجيل 10 وفيات خلال يوم واحد، في مؤشر على ارتفاع أعداد المتوفين بفيروس كورونا.

وفحصت الوزارة بحسب بيانها، 5381 نموذجا في كافة مختبراتها، ليصل عدد المفحوصين منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 227756.

وما زالت العاصمة بغداد تسجل الرقم الأعلى في أعداد المتوفين، حيث رصدت 4 وفيات من أصل 10، و93 إصابة من أصل 260.

ووصل مجموع نتائج جائحة كورونا في العراق إلى 6439 إصابة، و3156 حالة شفاء، و205 حالة وفاة.

وتتخذ السلطات العراقية اجراءات صارمة من خلال حظر التجوال وفرض غرامات مالية على المخالفين، في محاولة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: RT

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