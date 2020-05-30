 
مباشر

لأول مرة.. العراق يسجل 10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. العراق يسجل 10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Thaier Al-Sudani
أخذ عينات دم في أحد شوارع بغداد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كوروننا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzrm

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها العراق إلى هذا الرقم منذ ظهور الفيروس في البلاد.

إقرأ المزيد
ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة
ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 306 إصابات منها 98 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، كما سجلت عشر وفيات.

وفحصت الوزارة خلال يوم واحد 5644 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 222375.

وكانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر من المصابين (165 حالة)، وسبع وفيات من أصل عشر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا