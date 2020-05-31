سوريا .. مرسوم رئاسي بخصوص مهل الضرائب خلال فترة احترازات كورونا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بخصوص المهل التي فرضتها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقضى المرسوم رقم 12 للعام 2020 بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22 مارس 2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

كما قضى المرسوم بتحديد تاريخ انتهاء تمديد تلك المهل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وحسب الجهة والمكلفين ونوع الضريبة أو الرسم، على ألا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.

المصدر: RT