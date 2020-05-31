الصحة السعودية: تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1877) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (23) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3559) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (62,442) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/4erUyDy9ep— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 31, 2020
يتبع..