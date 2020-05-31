وزير مصري يتابع عمله من الحجر المنزلي (صورة)

في أول نشاط له بعد التزامه العزل المنزلي كإجراء وقائي من كورونا، اجتمع وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، عن بعد، مع قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات قيد التنفيذ.

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ونشر موقع "اليوم السابع" المصري صورا للوزير من داخل الحجر المنزلي، الذي دخله إثر اجتماعه مع محافظ الدقهلية، قبل عيد الفطر بأيام حيث أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

اليوم السابع

وكانت وزارة الصحة أجرت فحوصات للوزير عبد العاطي و10 من العاملين بالوزارة ممن خالطوا محافظ الدقهلية المصاب بكورونا، وثبتت عدم اصابتهم بالفيروس.

وقال عبد العاطي إنه بصحة جيدة وسيبدأ مزاولة عمله من مكتبه في الوزارة بعد غد الثلاثاء.

المصدر: اليوم السابع