إصابة ثاني نائب مصري بكورونا وتعقيم مبنى البرلمان بالكامل

أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب المصري، اليوم السبت، أن عمرو وطني، النائب عن الزاوية الحمراء، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين بالفيروس في البرلمان المصري إلى حالتين.

وأوضحت المصادر أن نتيجة تحليل النائب جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، أن النائب عمرو وطني محجوز بأحدى المستشفيات الخاصة وحالته مستقرة.

وأضاف فوزي في تصريحات للصحافيين البرلمانيين أن المجلس في تواصل مع النائب، ويتم الآن إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، ويتلقى العناية المطلوبة.

وتابع أنه تم تعقيم المجلس بالكامل، اليوم السبت، استعدادا لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر، غدا الأحد.

وكانت شيرين فراج أول عضو بمجلس النواب المصري أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم احتجازها في مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

ناصر حاتم

المصدر: RT