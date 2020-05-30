الإمارات تسجل ارتفاعا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 449 حالة شفاء

سجلت الإمارات، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 726 حالة جديدة مقابل 638 في إحصائية أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 726 حالة بعد إجراء أكثر من 42 ألف فحص جديد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 33896.

وتأتي هذه الحصيلة ارتفاعا لمعدل الإصابات اليومية في البلاد بعد تراجع ملموس تم رصده سابقا، حيث سجلت في الإمارات في بيانات يوم 27 مايو 883 حالة، وفي 28 مايو 563، وفي 29 مايو 638.

وأعلنت الوزارة كذلك عن وفاة شخصين مصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليلغ عدد الضحايا الإجمالي إلى 262 حالة.

وشهدت الإمارات انخفاضا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد حالتين يوم 27 مايو، و3 وفيات في 28 مايو، و2 في 29 مايو.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 17546 شخصا، بعد تسجيل 449 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

المصدر: وام