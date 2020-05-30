ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن عن "التقدم بقوة" جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها عن إحراز تقدم في المواجهات مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر جنوبي العاصمة.

وأكدت قيادة عملية "بركان الغضب" عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت أن قوات "لواء المحجوب" التابعة لها "تتقدم بقوة" في محور الرملة ومحيط مطار طرابلس"، مشيرة إلى أن تلك القوات سيطرت على سيارتين مزودتين بأسلحة ودمرت ستا أخرى واحتجزت جثث عدد من عناصر قوات حفتر التي تراجعت.

ولم يصدر "الجيش الوطني" أي بيانات رسمية بشأن مستجدات الوضع في المنطقة.

واندلع الصراع بين قوات حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف بها دوليا والمدعومة من قبل تركيا، وبين "الجيش الوطني" الذي يسيطر على شرق البلاد في أبريل العام الماضي، عندما بدأت قوات حفتر الزحف نحو العاصمة لانتزاع السيطرة عليها.

المصدر: RT