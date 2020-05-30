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مصر تحدد 6 أماكن يجبر ارتداء الكمامة فيها

أخبار العالم العربي

مصر تحدد 6 أماكن يجبر ارتداء الكمامة فيها
Reuters
صورة أرشيفية
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يدخل قرار إلزامية ارتداء الكمامة في عدد من الأماكن في مصر، اليوم السبت، حيز التنفيذ.

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والأماكن التي منع فيها القرار التجول بدون ارتداء الكمامة هي "الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة".

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو المترددين عليها، فيما سيعاقب كل من يخالف القرار بغرامة أقصاها أربعة آلاف جنيه مصري.

وأوضحت مصادر أن من يراقب أو يفرض الغرامات لعدم ارتداء الكمامة، هي أجهزة الشرطة، ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية، والعاملون بالمترو.

ولفت إلى أن سائقي الحافلات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود، والبنوك والمنشآت الحكومية لن تسمح لهم أيضا بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى مصر من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.

المصدر: RT

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