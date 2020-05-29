الجزائر تمنح جيش مالي عشرات المركبات العسكرية

سلم الجيش الجزائري 53 مركبة وشاحنة عسكرية للجيش المالي، "لدعم الأمن والاستقرار" في شمال البلاد.

وشملت المنحة عربات لوجستية موجهة للعمليات القتالية والاتصالات، وسيارات إسعاف، ومركبات لنقل الوحدات العسكرية.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري عن وزير دفاع مالي، إبراهيما داهيرو ديمبيلي، قوله إن بلاده تشكر الجزائر "التي وقفت دائما إلى جانب الشعب المالي، وهذا العتاد يأتي لدعم القوات المسلحة المالية والوحدات المتواجدة في الميدان بغرض تأمين مناطق شمال البلاد والسهر على تأمين واستقرار الشعب المالي".

وتتواصل في مالي الهجمات وأعمال العنف بين المجموعات المسلحة، وعمليات السطو والتهريب، على الرغم من وجود قوات فرنسية وإفريقية وأخرى تابعة للأمم المتحدة.

المصدر: التلفزيون الجزائري