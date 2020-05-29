قطر لمجلس الأمن الدولي: الحصار يهدد أمن واستقرار المنطقة

وجهت دولة قطر انتقادات جديدة إلى حملة المقاطعة التي يشنها جيرانها بحقها، محذرة مما يجلبه ذلك من مخاطر على المنطقة برمتها.

وجاء ذلك في بيان بعثت به مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس الخميس اجتماعا افتراضيا (عن بعد) بشأن "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".

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وذكرت الدبلوماسية القطرية أن المجلس أكد على أهمية منع نشوب النزاعات، في إطار الالتزام بالعمل الجماعي لتجنيب الناس في جميع أنحاء العالم المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، معبرة عن "أسف الدوحة من أن هذا التوجه لم تتم مراعاته في حالات عديدة، في حين تدخل فيه حملة مقاطعة قطر عامها الرابع في الخامس من يونيو القادم".

ووصفت الدبلوماسية تلك الحملة بأنها "حصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكم هائل من المعاناة".

واتهم البيان القطري دول المقاطعة بأنها "اختارت مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي، عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات وأسبابها الجذرية".

المصدر: RT