42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ولا وفيات

سجل المغرب 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مقابل 24 يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 7643.

ولم تسجل البلاد أي وفيات لليوم الثاني على التوالي ليستقر العدد عند 202.

وانخفضت نسبة الوفيات بشكل طفيف إلى 2.6 في المئة مقابل 2.7 بالمئة في اليوم السابق.

كما تعافى من المرض 217 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 5195 شخصا وذلك بنسبة شفاء تصل إلى 68 بالمئة.

وأصبحت الحالات النشطة في حدود 2246 منها 31 بوحدات العناية الفائقة.

المصدر: رويترز