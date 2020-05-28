برلماني مصري يقترح تحويل مدارس إلى مستشفيات عزل لاستيعاب المصابين بكورونا

اقترح عضو مجلس النواب المصري، محمد إسماعيل، تحويل مدارس المناطق الشعبية إلى مستشفيات عزل لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وخلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أشار البرلماني إلى أن بعض المواطنين على استعداد للتبرع بأسرّة وأماكن لاستيعاب المرضى، لكي يتم فصل المريض عن أسرته لمنع انتقال العدوى.

وأضاف أن المدارس التي سيتم تحويلها ستكون للحالات الخفيفة التي لا تحتاج إلى أجهزة تنفس، وذلك بهدف توسيع المجال لحالات أخرى في المستشفيات تحتاج إلى عناية طبية أكبر.

ناصر حاتم

المصدر: RT