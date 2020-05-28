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داعية سعودي يوضح أحكام صلاة الجماعة في ظل تفشي كورونا

أخبار العالم العربي

داعية سعودي يوضح أحكام صلاة الجماعة في ظل تفشي كورونا
Reuters Handout .
الصلاة في السعودية في ظل تفشي كورونا - أرشيف
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قال إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ سليمان الرحيلي، إن ارتداء الكمامة خلال أداء الصلوات في المساجد، "جائز ولا كراهة فيه" في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونشر الرحيلي عدة تغريدات على "تويتر"، بين من خلالها أحكام صلاة الجماعة في زمن كورونا، على ضوء سماح السلطات السعودية التخفيف من إجراءات الحظر على الصلاة في المساجد.

وأشار إلى أن "الصلاة في ظل جائحة كورونا مع لبس الكمامة جائز، نص الفقهاء على كراهة تلثم الرجل في الصلاة واتفق الأئمة ابن باز والعثيمين والفوزان على ذلك إلا لعلة أو حاجة، والقاعدة أن الكراهة تسقط عند الحاجة، فيجوز لبس الكمامة بلا كراهة".


وأورد كذلك آراء كبار علماء الدين في السعودية والعالم الإسلامي حول المستجدات التي أوجدها فيروس كورونا، والتي تمثلت في "لبس القفازات، والفئات التي تجب عليها صلاة الجماعة، وكيفيتها".

ونشر تسجيلا صوتيا له، يوضح فيه جواز الصلاة بشكل جماعي رغم تباعد المصلين فيما بينهم وفق الاشتراطات الجديدة التي أقرتها السعودية للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى بين المصلين.


وأعلنت السعودية أنها ستفتح مساجدها بدءا من يوم الأحد المقبل، أمام المصلين وسط التقيد الشديد بالإجراءات الصحية العامة.

المصدر: "وكالات + الشيخ سليمان الرحيلي - تويتر"

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