داعية سعودي يوضح أحكام صلاة الجماعة في ظل تفشي كورونا

قال إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ سليمان الرحيلي، إن ارتداء الكمامة خلال أداء الصلوات في المساجد، "جائز ولا كراهة فيه" في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونشر الرحيلي عدة تغريدات على "تويتر"، بين من خلالها أحكام صلاة الجماعة في زمن كورونا، على ضوء سماح السلطات السعودية التخفيف من إجراءات الحظر على الصلاة في المساجد.

وأشار إلى أن "الصلاة في ظل جائحة كورونا مع لبس الكمامة جائز، نص الفقهاء على كراهة تلثم الرجل في الصلاة واتفق الأئمة ابن باز والعثيمين والفوزان على ذلك إلا لعلة أو حاجة، والقاعدة أن الكراهة تسقط عند الحاجة، فيجوز لبس الكمامة بلا كراهة".

الصلاة في ظل جائحة كورونا (لبس الكمامة) نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة وحسنه الألباني ونص الفقهاء على كراهة تلثم الرجل في الصلاة واتفق الأئمة ابن باز والعثيمين والفوزان على ذلك إلالعلة أوحاجة والقاعدة أن الكراهة تسقط عند الحاجة فيجوز لبس الكمامة بلاكراهة — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) May 27, 2020



وأورد كذلك آراء كبار علماء الدين في السعودية والعالم الإسلامي حول المستجدات التي أوجدها فيروس كورونا، والتي تمثلت في "لبس القفازات، والفئات التي تجب عليها صلاة الجماعة، وكيفيتها".

الصلاة في ظل جائحة كورونا (تراص الصف). صلاة الجماعة شأنها عظيم ولذا جاء تغيير هيئة الصلاة في صلاة الخوف للمحافظة على الجماعة ، ويصلي المسبوق مع الإمام مع تغير هيئة الصلاة في حقه للمحافظة على الجماعة فمن باب أولى جواز تغير هيئة الصف للمحافظة على الجماعة فالتباعد مشروع وليس بدعة — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) May 27, 2020

ونشر تسجيلا صوتيا له، يوضح فيه جواز الصلاة بشكل جماعي رغم تباعد المصلين فيما بينهم وفق الاشتراطات الجديدة التي أقرتها السعودية للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى بين المصلين.

الصلاة في ظل جائحة كورونا( تسوية الصفوف) pic.twitter.com/AwePOwfJP1 — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) May 27, 2020



وأعلنت السعودية أنها ستفتح مساجدها بدءا من يوم الأحد المقبل، أمام المصلين وسط التقيد الشديد بالإجراءات الصحية العامة.

المصدر: "وكالات + الشيخ سليمان الرحيلي - تويتر"