السعودية تقرر فتح المساجد وتحدد شروط الصلاة فيها

حدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم، شروط فتح المساجد والصلاة فيها في تعميمين أصدرهما لمنسوبي المساجد بمناطق المملكة.

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وتضمن التعميمان عددا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر الملكي المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ أول يونيو وحتى 20 منه، عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

وينص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن على أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وكذلك رفع المصاحف والكتب مؤقتا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر.

وأشار التعميم إلى توجيه أئمة المساجد لحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

كما أصدر الوزير آل الشيخ، تعميما آخر بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجد لها لكي تقام فيه صلاة الجمعة.

وينص التعميم على الآتي: أن تقام صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقا، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

المصدر:"سبق"