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كورونا.. السعودية تسجل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة

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كورونا.. السعودية تسجل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

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وأوضح محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة، تتلقى العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وكشف أن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 411 حالة.

وقال المتحدث إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450.

المصدر: RT

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