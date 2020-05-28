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العراق.. القبض على آمر مفرزة تصنيع صواريخ "جهنم"

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على آمر مفرزة تصنيع صواريخ
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الخميس، القبض على آمر مفرزة تصنيع صواريخ "جهنم" في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال بيان للمديرية: "خلال عملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 من القاء القبض على احد الارهابيين في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار".

وأضاف أن "الملقى القبض عليه هو آمر مفرزة مختصة بتصنيع صواريخ ما تسمى (جهنم) بعد عودته من مخيم ديبكة في أربيل إلى الأنبار".

وأشار البيان إلى أن "آمر المفرزة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

المصدر: RT

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