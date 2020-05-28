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بعد يومين بلا إصابات.. تونس تسجل 17 حالة جديدة لكورونا

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بعد يومين بلا إصابات.. تونس تسجل 17 حالة جديدة لكورونا
Reuters Zoubeir Souissi
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أعلنت السلطات الصحية التونسية اليوم الخميس عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد عدم رصد حالات جديدة للعدوى خلال يومين.

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وأكدت وزارة الصحة التونسية في بلاغ الوضع الوبائي اليومي للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أنها أجرت خلال يوم أمس 838 تحليلا مخبريا جاءت نتائج 19 منها إيجابية، ويعود اثنان منها إلى مريضين قد تم تشخيص إصابتهما في السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الـ17 الأخرى وافدة من المواطنين الذين تم إجلاؤهم ووضعهم قيد الحجر الصحي الإجباري.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في تونس 1068، بما في ذلك 938 حالة شفاء و48 حالة وفاة و82 إصابة نشطة.

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا COVID-19 بتونس تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 27...

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Thursday, May 28, 2020

المصدر: RT

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