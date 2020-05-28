شاهد.. بطاطا بالمخدرات لفلذة كبدها

تفننت أم في ابتداع طريقة لا تخطر على بال لتوصيل مخدرات لأبنها المسجون بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها، فقامت بحشو حبات بطاطا بحبوب مخدرة لتوصلها له، وأنكرت ذلك عند ضبطها.

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وصدر اليوم عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 28/5/2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن أميون(شمال لبنان)، ضبط أحد عناصر السجن مع إحدى السيدات وتدعى: ن. ح. (مواليد عام 1974، لبنانية)- 165 حبة مخدرة من نوعين مختلفين، مخبأة بحرفية داخل كمية من خضار البطاطا، كانت في صدد تسليمها إلى ابنها السجين، بجرم ترويج وتعاطي مخدرات ( م. ص. مواليد عام 1996، لبناني).

وبالتحقيق مع السيدة ادعت بأنها تجهل ما بداخل البطاطا، وأنها تحملها لإبنها كهدية من أحد رفاقه ويدعى (أ. ك.) الذي كان موقوفا معه في السجن ذاته.

والتحقيق متوصل معها بإشراف القضاء المختص".

المصدر: الوكالة الوطنية