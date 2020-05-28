إصابة 91 مصريا بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت الكويت إصابة 91 مصريا بفيروس كورونا، وذلك خلال إعلان الحصيلة اليومية لعدد الإصابات والوفيات، والتي بلغت 845 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في الكويت، الدكتور عبد الله السند، في مؤتمره الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن مجموع الحالات التي ثبت إصابتها بمرض كوفيد-19 في البلاد وصل إلى 24112 حالة، بعد تسجيل 845 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح السند أن الاصابات الجديدة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى. ومن بين الحالات الجديدة 212 حالة لمواطنين كويتيين، و208 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و161 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

المصدر: وكالات