محافظ أربيل في العراق: لن نسمح بالعبث بسلامة المواطنين

أكد محافظ أربيل في إقليم كردستان العراق، فرست صوفي، اليوم الخميس، حرص إدارة المحافظة على سلامة الأهالي، محذرا من تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي: "نطمئن الأهالي بأننا نعمل قدر إمكاننا بالحفاظ على أمن وسلامة المحافظة، من خلال التعاون مع الأهالي".

وأضاف، أنه "لا يمكننا الاستمرار بغلق المحال التجارية والأسواق، نتيجة ارتباطها بأرزاق الناس، لاسيما أن محافظة أربيل تعد مركزا تجاريا واقتصاديا كبيرا في العراق والمنطقة".

وتابع: "أمامنا وأمام المواطنين مسؤولية كبيرة تتمثل بالحفاظ على حياتهم من كورونا".

وحذر صوفي، من "تزايد انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن العراقية، ولا سيما العاصمة بغداد"، داعيا الأهالي إلى البقاء في منازلهم.

المصدر: "رووداو"