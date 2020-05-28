سلطنة عمان.. ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس، "تم تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 345 لعمانيين و291 لغير عمانيين ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 9009، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 40 حالة وفاة".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 2177.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (636) ستمائة وست وثلاثين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها ثلاثمائة وخمس وأربعون (345) حالة لعمانيين، ومائتان وإحدى وتسعون (291) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (9009) تسعة آلاف وتسع حالات. pic.twitter.com/X1IQbBlMDU — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 28, 2020

وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية، عند 636 إصابة جديدة اليوم الخميس، مقارنة بـ255 إصابة جديدة يوم أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات