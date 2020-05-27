مصر.. شفاء أكبر معمر مصاب بكورونا في مدة قياسية (صورة)

شهد مستشفى كفر الدوار بالبحيرة، تعافي أكبر معمر مصاب بكورونا في مصر، رغم تجاوزه ربيعه الـ93.

facebook

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، استغرقت مدة علاج المعمر المصري 9 أيام فقط.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار إن المصاب تم تحويله من مستشفى الصدر بدمنهور بعد الكشف عليه لإصابته بالتهاب رئوي حاد والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وأثبتت نتائج التحاليل والأشعة إيجابية فحوصاته للفيروس.

وأضافت المصادر أنه تم عزل المريض وتم تقديم الرعاية الطبية الفائقة له مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، حتى أثبتت نتائج التحاليل بعد ذلك سلبية حمله للفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى مع وضعه تحت الملاحظة وفقا لبرنامج العزل المنزلي.

المصدر: اليوم السابع