السعودية.. انخفاض متواصل في الإصابات اليومية بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز الـ50 ألفا

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية انخفاضا لليوم الخامس على التوالي، فيما تخطى عدد المتعافين من الوباء في المملكة عتبة الـ50 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1815 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1931 إصابة أمس الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة 78541 حالة.

وتوفى 14 مريضا جراء الفيروس التاجي في السعودية خلال اليوم الأخير (مقابل 12 وفاة في اليوم السابق)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 425 حالة وفاة.

وتماثل 2572 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 51022 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1815) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2572) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (51,022) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wLamgK0gW8 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 27, 2020

المصدر: RT