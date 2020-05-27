السفير الروسي لدى الجزائر: نثمن دور الجزائر في جهود تسوية الأزمة الليبية

أكد إيغور بيليايف، السفير الروسي لدى الجزائر، أن بلاده تثمن دور الجزائر في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية، لافتا إلى أن موسكو مهتمة بدعم حوار مكثف في هذه القضية على مختلف الصعد.

ونقلت وكالة أنباء "سبتونيك"عن الدبلوماسي الروسي قوله في هذا الشأن: "دافعوا في كلا العاصمتين باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ليبيا، واستئناف فوري للمحادثات الليبية، بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة، والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد".

واشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الجزائر إلى أن روسيا تنظر إلى الجزائر باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في إفريقيا وشمالها والشرق الأوسط.

وفي الشأن ذاته، لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده والجزائر لديهما "مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية".

وتابع بيليايف مؤكدا أن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين".

المصدر: سبوتنيك