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الأوقاف الفلسطينية تنفي وضع شروط لإعادة فتح المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

الأوقاف الفلسطينية تنفي وضع شروط لإعادة فتح المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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نفت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية ما تم تداوله حول وضع السلطات الإسرائيلية شروطا لإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف في ظل جائحة كورونا.

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وأكدت الأوقاف اليوم الأربعاء أنه سيتم إعادة فتح الأقصى أمام المصلين مطلع الأسبوع القادم، وعليه باشرت الدائرة بتعقيم مصليات وساحات وأروقة الأقصى لسلامة الوافدين اليه.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن قناة "كان" الإسرائيلية قالت إن الشرطة وضعت شروط للأوقاف الإسلامية بالقدس لفتح المسجد الأقصى، بتحديد عدد المصلين بالمسجد إلى 500 مصل فقط، وتسليم هويات المصلين قبل الدخول.

وأوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، أنه لم يحدث أي مناقشة مع السلطات الإسرائيلية بخصوص أعداد المصلين داخل الأقصى أو احتجاز الهويات على الأبواب.

المصدر: وكالة معا

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