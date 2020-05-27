الكشف عن مصير وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان بعد هجوم صاروخي

كشفت مصادر عسكریة يمنية عن مصیر وزیر الدفاع محمد المقدشي، ورئیس الأركان صغیر عزیز، وعدد من كبار قادة الجیش بعد هجوم صاروخي استهدف أمس الثلاثاء معسكر "صحن الجن" في مأرب.

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وقال مصدر محلي مسؤول، إن جماعة "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي المعسكر الواقع في مقر وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.

وأكد المصدر نجاة المقدشي وعزيز، مشيرا إلى مقتل 7 جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة، وإصابة آخرين.

ولم يعلن الحوثيون إلى الآن مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الوزارة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، يشير إلى منفذي الهجوم.

وسبق أن نجا وزير الدفاع نهاية العام الماضي، من هجوم مشابه استهدف مقر الوزارة بمحافظة مأرب.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء محافظة مأرب، في حين يسيطر الحوثيون على إحدى مديريات المحافظة.

المصدر: د ب أ