متحدث الحوثيين مهددا التحالف: سيندمون في إصرارهم على تكريس الدموية

هدد الناطق باسم حركة "أنصار الله" الحوثية ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، بأن تصعيد التحالف العربي بقيادة السعودية لضرباته الجوية على اليمن "لن يجلب للمعتدين أي أمن وسيندمون".

وكتب عبد السلام في تغريدة نشرها اليوم الأحد: "في أول أيام عيد الفطر المبارك غارات مكثفة لقوى العدوان السعودي الأمريكي طالت محافظات عدة وارتكاب مجزرة في مران بصعدة".

وأضاف أن "الإصرار على تكريس التوحش والدموية وفرض الحصار على اليمن لن يجلب ذلك للمعتدين أي أمن وسيندمون بإذن الله تعالى".

في أول أيام عيد الفطر المبارك غارات مكثفة لقوى العدوان السعودي الأمريكي طالت محافظات عدة وارتكاب مجزرة في مران بصعدة،والإصرار على تكريس التوحش والدموية وفرض الحصار على اليمن لن يجلب ذلك للمعتدين أي أمن وسيندمون بإذن الله تعالى . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 24, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" شنت 48 غارة على مناطق يمنية خلال الساعات الماضية، متوعدا بأن "هذا التصعيد الجوي المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان".

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المصدر: RT