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الحوثيون يتوعدون التحالف بـ"عواقب وخيمة" بعد شن عشرات الغارات على مدن يمنية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتوعدون التحالف بـ
RT
قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية
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قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد، إن قوات التحالف العربي شنت 48 غارة على مدن يمنية، مهددا بأن ذلك ستكون له تبعات.

وكتب سريع على "تويتر": "شن طيران العدوان خلال الساعات الماضية أكثر من 48 غارة جوية توزعت على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة منها: 9 غارات على مديرية مجزر بمأرب، و 6 غارات على محافظة الجوف، و 15 غارة على مديرتي حرض وعبس بمحافظة حجة، و 18 غارة على مران والملاحيط وباقم بمحافظة صعدة، خلفت عددا من الشهداء والجرحى في محافظة صعدة".

وأضاف: "هذا التصعيد الجوي المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل تبعات ذلك".

المصدر: RT

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