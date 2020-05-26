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لجنة الأوبئة الأردنية: كورونا يسبب جلطات الدماغ والقلب لدى البعض

أخبار العالم العربي

لجنة الأوبئة الأردنية: كورونا يسبب جلطات الدماغ والقلب لدى البعض
Muhammad Hamed
مستشفيات عمان في الأردن - أرشيف
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أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة في الأردن نذير عبيدات، أن فيروس كورونا يتسبب بالكثير من الالتهابات داخل جسم المصاب، وليس بالجهاز التنفسي فقط.

وقال عبيدات: "الفيروس ممكن أن يسبب بالتهابات ثانوية، قد تكون بكتيرية".

وأضاف، أن "الدراسات أثبتت أن فيروس كورونا يتسبب بجلطات دماغية وجلطات في القلب لبعض المصابين، وتم التنبيه على ذلك في بروتوكول العلاج في الأردن".

وأشار، إلى أن "عقار هيدروكسي كلوروكين، استخدم لعلاج مرضى كورونا في المملكة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع".

وشدد عبيدات، على أن "فيروس كورونا لن ينتهي في العالم، إلا عندما يتم إيجاد لقاح له رغم الإصابات الكبيرة عالميا".

المصدر: "وكالات أردنية"

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